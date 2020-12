Rendez-vous à partir de 21 heures pour le match de la 13e journée de Premier League entre Sheffield United et Manchester United. Voici les compos probables.

Face au dernier du championnat, Manchester United doit impérativement se relancer et cela passe par une victoire sur la pelouse de la lanterne rouge. Pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjaer devrait s’appuyer sur un système classique en 4-2-3-1 avec un Anthony Martial à la pointe de l’attaque épaulé par Bruno Fernandes en position de numéro 10 et un Marcus Rashford sur le côté gauche. Paul Pogba et Edinson Cavani devraient débuter sur le banc, alors que le milieu pourrait être composé de Fred et Scott McTominay. En face, notons la possible titularisation du Français Lys Mousset en attaque.

Compo probable Sheffield : Ramsdale / Stevens – Egan – Basham / Berge – Ampadu / Lowe – Fleck – Baldock / Burke – Mousset.

Compo probable Manchester United : De Gea / Wan Bissaka – Lindelöf – Maguire – Telles / Fred – McTominay / Mata – Fernandes – Rashford / Martial.