Victorieux sur le plan sportif, l’AS Saint-Etienne retrouve le sourire. Pourtant, en coulisses, la vente du club stagne. Les acheteurs potentiels défilent et se rétractent un à un. Il ne resterait désormais plus qu’un seul acquéreur candidat au rachat.

L’AS Saint-Etienne est à vendre depuis plusieurs mois. Pourtant, le dossier reste dans l’impasse malgré la multitude de projets présentés. Des soubresauts ont maintenu ce feuilleton en vie mais son dénouement commence à se faire attendre. En janvier dernier, Roland Romeyer a montré son inquiétude au grand jour en indiquant qu’aucun acheteur potentiel n’avait satisfait les conditions stéphanoises et cochés toutes les cases afin d’assurer un avenir stable au club.

Des confidences que semblent confirmer But Football Club qui indique que plusieurs acheteurs ont retiré leur candidature. Sergio Bueno, qui avait fait part de son intérêt en novembre dernier a renoncé à son projet multisport. 777 Partners n’a pas donné suite et a décidé d’abandonner toute tentative de rachat tout en se focalisant sur d’autres écuries telles que le Genoa ou le Red Star. Enfin, annoncé comme favori dans ce dossier, le milliardaire russe, Sergei Lomakin, n’aurait pas donné de nouvelles depuis plusieurs semaines. Olivier Markarian, et son projet, se positionnerait désormais comme étant le seul candidat viable pour racheter le club et prendre la succession des dirigeants actuels. Un statu quo qui agace des supporters impatients de voir l’AS Saint-Etienne retrouver les sommets.