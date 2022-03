Libre de tout contrat suite aux conséquences sportives de l’invasion russe en Ukraine, Rémy Cabella était annoncé du côté de l’AS Saint-Etienne. Une recrue qui n’arrivera pas, les Verts ont recalé l’ex international français.

« Notre objectif est de ne pas casser l’équilibre de l’équipe. Ce n’est pas quelque chose que l’on a envisagé. On verra pour la suite, peut-être pour la saison prochaine ! On sait que c’est un joueur qui est en fin de contrat mais je pense qu’on a trouvé un équilibre qui marche aujourd’hui dans notre vestiaire et on n’a pas envie de le perturber !« , a confié Loïc Perrin au micro de Prime Vidéo.

Des déclarations en totale discordance avec celles de Rémy Cabella qui avait fait une véritable éloge de l’AS Saint-Etienne. Une tentative de séduction loin d’avoir été efficace.