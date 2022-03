Bonne nouvelle pour Kyrie Irving qui va enfin pouvoir rejouer avec sa franchise des Nets de Brooklyn. Absent depuis plusieurs semaines pour les matchs des Nets à domicile suite aux restrictions sanitaires, le meneur de jeu américain va pouvoir terminer la saison avec ses partenaires.

D’après les dernières informations de la presse américaine, la ville de New York a levé les restrictions sanitaires concernant les athlètes et artistes de la ville. C’est notamment le cas pour le basket et le meneur de jeu des Nets de Brooklyn Kyrie Irving. ‘ESPN’ a confirmé cette information et le maire de New York Eric Adams va annoncer dès ce jeudi que les restrictions imposées aux travailleurs new-yorkais non vaccinés allaient être levées. L’ancien joueur des Cavs de Cleveland devrait pouvoir évoluer dès le match dimanche face aux Hornets de Charlotte sur le parquet du Barclays Center. Cette nuit, il a inscrit 43 points avec son équipe lors de la défaite face aux Grizzlies de Memphis.