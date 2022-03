Libre de tout contrat après son passage en Russie (Krasnodar), Rémy Cabella est depuis quelques temps annoncé sur les tablettes de son ancien club, l’ASSE. Alors qu’il restait mué sur le sujet, l’ancien Verts ne ferme pas du tout la porte à un retour…

« J’attendais de rentrer chez moi pour voir ma famille et avoir leur avis. Je suis sur la fin et je veux profiter de ce qu’il me reste. J’avais des propositions au Qatar ou en Arabie Saoudite, mais j’ai préféré dire non, comme avec les Etats-Unis. Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d’argent mais privilégier encore le projet sportif. », a-t-il d’abord déclaré avant d’ouvrir les portes à l’ASSE.

« Le seul club où j’accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S’il était vraiment dans le dur, j’irais en courant et je jouerais même pour rien. L’idée, ce serait plutôt d’arriver dès maintenant dans un club et d’enchaîner derrière sur mon contrat. »