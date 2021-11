Après un début de saison tonitruant, la Roma de José Mourinho rentre dans le rang avec des résultats en dents de scie. Le management du Portugais est déjà pointé du doigt avec un comportement excessif à l’encontre de certains joueurs mis à l’écart. Mais malgré les critiques, le Special One reste exigent et demande des recrues de poids, il veut deux joueurs du Real Madrid.

En ce début de saison, l’AS Roma a brillé avant de plonger et de pointer désormais au quatrième rang en Serie A. Clivant, José Mourinho fait des émules dans le vestiaire avec un groupe scindé en deux entre titulaires indiscutables et remplaçants mis au placard. Une atmosphère tendue et néfaste pour que l’effectif romain s’épanouisse sur le terrain. Exigent, le technicien portugais veut renforcer son effectif de manière conséquente tout en se débarrassant de plusieurs indésirables. Bryan Reynolds, Marash Kumbulla, Amadou Diawara, Borja Mayoral et Gonzalo Villar sont incités à quitter le club pendant que José Mourinho tente d’attirer Denis Zakaria, Antonio Rüdiger, Marcus Holmgren Pedersen ainsi que deux hommes du Real Madrid : Nacho Fernandez et Dani Ceballos. Une information que nous offre le Corriere dello Sport qui indique que le Special One a coché ces deux merengues. Deux pistes potentielles qui pourraient bien débarquer rapidement. Dani Ceballos est un indésirable à Madrid alors que Nacho à un statut difficile à nommer depuis plusieurs mois et navigue entre titularisation et le banc.