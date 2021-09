En manque de sensations, Arsène Wenger pourrait bien reprendre les rênes d’une équipe avant la fin de la saison.

Trois ans après son départ d’Arsenal, Arsène Wenger pourrait bien retrouver un banc. Actuellement chef du développement mondial du football de la FIFA, l’Alsacien de 71 ans n’a pas totalement mis de côté le coaching. Un temps annoncé dans les plans de la sélection suisse, il devra finalement trouver un autre challenge. Reste à savoir où l’un des entraîneurs les plus mythiques de Premier League, resté 22 ans à la tête des Gunners, décidera de poser sa valise.

Dans une récente interview accordée au Telegraph, Arsène Wenger a confirmé qu’il n’avait pas encore pris sa retraite d’entraîneur. « Dans l’ensemble, nous devons accepter que nos jours se terminent à un moment donné. Je ne l’exclue pas, mais je suis complètement concentré (sur la FIFA) et je ne m’inquiète pas trop du reste. Il y a toujours des gens qui disent ‘Vous êtes trop vieux’, alors à l’époque, j’ai peut-être pensé qu’ils avaient raison. Mais je suis en bonne forme et je n’ai pas complètement décidé de ne plus entraîner. »