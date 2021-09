Le directeur sportif est revenu en détail sur le feuilleton Mbappé, qui a animé le mercato du PSG cet été.

Interrogé au micro de Canal+ ce mardi, Leonardo est revenu sur le mercato agité du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif brésilien a notamment donné des détails sur le feuilleton Kylian Mbappé, convoité avec insistance par le Real Madrid.

« Le fait qu’il reste, c’était la seule nouvelle qui pouvait se passer. On n’a jamais pensé à faire tout ça sans lui. Vous connaissez l’histoire. Honnêtement, on n’était pas content du comportement du Real Madrid. Arrive la dernière semaine du mercato, commencer une négociation pour l’un des meilleurs joueurs au monde… On n’a pas aimé. Mais honnêtement on n’y a jamais pensé. L’offre n’était pas suffisante de notre point de vue. C’était moins que ce qu’on a payé. La dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée. Mais je pense qu’on ne peut pas organiser un mercato, organiser une saison, pendant deux, trois, quatre mois et changer tes plans comme ça la dernière semaine. »