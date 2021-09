Pour renforcer son secteur offensif dès cet hiver, la Juventus Turin penserait notamment à l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette, dont le contrat se termine bientôt.

Toujours à la recherche d’un buteur pour pallier le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United, la Juventus Turin a peut-être une idée dans un coin de la tête. D’après les informations du média italien Calciomercato, les Bianconeri pourraient s’attacher les services de l’ancien Lyonnais Alexandre Lacazette, poussé vers la sortie par Arsenal. En fin de contrat en juin 2022, le Français de 30 ans pourrait quitter les Gunners a prix réduit cet hiver ou gratuitement lors du prochain mercato estival.

Si Arsenal ne compte plus sur lui et ne souhaite pas lui offrir de nouveau contrat, Alexandre Lacazette ne manque pas de prétendants. Selon la presse espagnole, il serait suivi de près par l’Atlético de Madrid et le FC Séville. En Italie le joueur a également la cote puisque le Milan AC pourrait faire office de concurrent à la Juve dans ce dossier. La chance de la Vieille Dame serait alors de recruter Lacazette dès janvier pour griller la concurrence. Affaire à suivre…