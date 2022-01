Robert Pirès reste convaincu que Mohamed Elneny mérite de jouer davantage pour Arsenal. La légende des Gunners, reste sur sa soif au sujet de l’utilisation de l’Egyptien par Mikel Arteta.

Dans une déclaration qu’il a faite à une chaîne de télévision égyptienne, la légende de la France et d’Arsenal, Robert Pirès, a commenté l’actualité de certains internationaux égyptiens dont Elneny. Le milieu de terrain n’a disputé que 10 matchs avec Arsenal cette saison, dont seulement deux titularisations. « Je regarde toujours Elneny avec Arsenal, c’est un grand joueur et un de mes amis personnels. Elneny mérite plus de temps de jeu avec Arsenal. D’un point de vue technique, c’est un joueur talentueux, doté d’un physique solide, capable de bien se positionner et met beaucoup d’efforts sur le terrain. Je suis déçu de ne pas le voir souvent dans le onze de départ, je pense que s’il joue plus, il pourra encore s’améliorer, » a déclaré Pires, au sujet de l’international égyptien qui va participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Egypte à partir de ce 9 janvier.

Ahmed Hegazi, Mohamed Elneny et Mostafa Mohamed viennent de rejoindre le camp d’entraînement au Caire#AFCON2021 #ROADTO8 pic.twitter.com/gEQYRAVwtv — Onze Masr (@onzemasr) January 4, 2022

