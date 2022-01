À un mois du début du Tournoi des Six Nations, le sélectionneur du XV de France a tenu une conférence de presse, et a évoqué ses ambitions pour ce tournoi.

Deux semaines avant de dévoiler sa liste de 42 joueurs sélectionnés pour le Tournoi des Six Nations, Fabien Galthié a donné une conférence de presse en Ardèche. Il a d’ailleurs confirmé qu’Antoine Dupont conserverait le titre de capitaine des Bleus pendant ce tournoi. Par rapport à ses objectifs, le sélectionneur du XV de France s’est dit « ambitieux » et a affirmé que la France est « en position de vouloir gagner un titre » et que l’équipe « a progressé à tous les niveaux ». Il a également déclaré : « L’équipe de France doit gagner. » Le premier rendez-vous des Bleus sera le 6 février face à l’Italie pour débuter ce Tournoi des Six Nations, avec une première victoire à aller chercher au Stade de France !