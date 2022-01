Sauveur du RC Lens avec un doublé en 16es de finale de la Coupe de France contre le LOSC ce mardi soir, Seko Fofana a été une fois de plus impressionnant pour qualifier son équipe.

Une prestation remarquée par Daniel Riolo qui lance une idée et pense que le joueur du RC Lens a le niveau pour intégrer l’effectif du Paris Saint-Germain. « Honnêtement ce gars-là. C’est chouette pour Lens d’avoir un joueur de ce niveau, mais on sent quand même qu’il est destiné à aller ailleurs. C’est malheureux mais bon… Il a un parcours particulier. Certains vont me dire que s’il avait dû jouer dans un grand club européen, on l’aurait su avant. Je sais que des gens vont dire ça. Sur ce que je vois, j’ai envie de lui donner une dernière chance pour voir s’il n’y a pas matière à ce qu’il s’exprime dans un gros club. » Explique Riolo sur les ondes « RMC. »

Avant de poursuivre : « Je lui vois des qualités assez incroyables. Aujourd’hui, il joue au PSG et est titulaire au milieu de terrain. Il peut aussi jouer en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne. Fofana avant il jouait pour deux, maintenant il joue pour trois. »