Quinzième de Premier League à seulement 4 points du premier relégable à savoir Fulham, Arsenal est dans une situation très délicate. Son entraîneur a même peur pour la relégation du jamais vu.

Mikel Arteta était de passage en conférence de presse pour évoquer cette première partie de saison tellement compliquée pour le club londonien. Il parle même du mot relégation.

« Quand vous êtes dans cette position et que vous avez les points que nous avons en ce moment, vous devez être vigilant parce que nous n’avons pas été très souvent dans cette position. Je pense que l’année dernière, quand je suis arrivé, nous étions dans une position très similaire et que la même discussion avait lieu, c’est normal parce que nous devons commencer à prendre des points et oublier tout cela et commencer à regarder le classement beaucoup plus loin, sans faire de conclusions hâtives . » A-t-il confié avant le match de Coupe face à Manchester City ce soir à 21 heures.