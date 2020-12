Star du FC Barcelone Lionel Messi parle de la saison su particulière vécue par les joueurs de football. Il en a marre des matchs à huis clos et attend avec impatience de revoir du public dans les stades du monde.

Au cours de la soirée de remise du trophée de Pichichi pour ses 27 buts en Liga la saison dernière, l’Argentin s’est confié et n’aime pas du tout de devoir jouer sans aucun public. Il a même du mal avec ces scénarios qui se répètent semaines après semaines.

« C’est vraiment horrible de jouer sans public. C’est un sentiment très triste. Ne voir personne dans le stade, c’est comme s’entraîner et il en faut beaucoup pour entrer dans le match dès le coup d’envoi. La vérité c’est que cela devient moche et c’est pourquoi nous voyons des matchs très uniformes. C’est difficile de gagner, vous jouez contre l’adversaire et c’est tout. La pandémie a beaucoup changé le football et pour le pire. Nous le voyons à tous les matchs. J’espère que tout cela se terminera, que nous pourrons ramener les gens dans les stades et revenir à la normale. » A expliqué la Pulga il y a quelques heures.