Mercredi soir l’Olympique de Marseille dispute son dernier match de l’année 2020 face au SCO Angers. Avant la rencontre, André Villas-Boas est revenu sur le mercato hivernal et ne s’attend pas à des miracles.

Le technicien portugais accepte d’évoquer l’épisode du mercato hivernal qui ouvre ses portes dans quelques jours. « On a déjà parlé du mercato d’hiver, je vais me répéter. Ce que j’attends, c’est que finalement ça va bouger dans les dernières semaines de janvier. On ne fera rien au début de ce mercato. Si on peut, on va continuer de chercher un attaquant de référence pour avoir plusieurs options. Et pour le reste, pas grand-chose. Il faudra voir si ça bouge un peu sur les intérêts concernant nos joueurs. Et si c’est le cas, il faudra s’activer pour les remplacer. En tout cas, s’il y a des arrivées, ce seront des prêts, pas des achats. » Pas très rassurant alors que l’OM est toujours en course pour le titre de champion de France.