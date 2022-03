Face aux médias, le coach des Gunners a donné son avis sur la situation des Blues de Chelsea.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors qu’Arsenal affrontera Leicester ce dimanche (17h30) pour le compte de la 29e journée de Premier League, Mikel Arteta a évoqué la situation délicate de Chelsea.

« C’est une situation extrêmement difficile à gérer pour Chelsea et je pense que Thomas Tuchel va le faire de la meilleure façon possible, avec l’intégrité dont Thomas a toujours fait preuve tout en essayant de ne pas trop s’impliquer, comme il l’a déjà dit. Prendre la troisième place à Chelsea vu ce qui leur arrive ? Je ne sais pas mais, la seule chose qui compte pour moi, est de savoir comment nous nous entraînons demain et comment nous jouons dimanche. Pour le reste, c’est le football et c’est tellement imprévisible que personne ne peut savoir ce qui va se passer. Notre seule préoccupation est d’être performants et de gagner des matches. »