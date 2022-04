Frustré par l’élimination de l’Italie en barrage, Arrigo Sacchi remet la faute sur les clubs de Serie A.

Battue à la surprise générale par la Macédoine du Nord (0-1) lors des barrages pour la Coupe du monde 2022, l’Italie n’ira pas au Qatar en fin d’année. Un naufrage notamment dû à la politique appliquée par les clubs en Serie A selon l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura, Arrigo Sacchi.

« Ce qu’il s’est passé contre la Macédoine arrive depuis 10 ans à nos clubs. Personne n’a gagné en Europe depuis l’Inter de Mourinho. L’Euro a été une exception. On continue d’acheter des joueurs étrangers, même dans nos équipes de jeunes. Les secteurs de jeunes sont plein de joueurs étrangers, achetés comme des stocks de fruits et légumes. Les clubs sont endettés et ne gagnent plus rien en Europe et personne ne dit rien ? Le foot italien est culturellement arriéré, il n’y a pas de nouvelles idées. Le rythme de nos matchs en Serie A est ridicule. Essayez de regarder un match anglais, espagnol ou allemand. Les joueurs vont beaucoup plus vite, ils s’habituent dans leur pays au niveau européen. Les arbitres sifflent trop ici. Comment peut-on jouer comme ça ? », a lancé l’ancien coach ce vendredi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.