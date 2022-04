Toujours très proche des Verts, Laurent Battles se verrait bien prendre la place de Pascal Dupraz sur le banc de touche.

Relancé dans son opération maintien avant le choc du week-end face à l’Olympique de Marseille (samedi, 21h), l’AS Saint-Étienne a totalement changé de visage depuis l’arrivée de Pascal Dupraz. Englués en bas de tableau depuis le début de la saison, les Verts sont actuellement 18e de Ligue 1, mais avec une seule longueur de retard sur Clermont (17e) et Lorient (16e). Invité sur le plateau d’Amazon Prime Vidéo, l’ancien coach de Troyes Laurent Battles a tenu à souligner le bon travail de son homologue. Il en a également profité pour adresser un message aux dirigeants de l’ASSE, en cas de départ prématuré de Pascal Dupraz.

« On verra ce qu’il se passera. Il y a des entraîneurs qui y sont, qui font du très bon travail. J’habite là-bas, tout le monde sait que j’ai travaillé dans ce club. Je ne dirais pas que c’est un rêve. Aujourd’hui, notre métier fait qu’on peut être amené à être partout. Je ne dirais donc pas que c’est un rêve, mais entraîner un club mythique comme l’AS Saint-Étienne, c’est toujours un plus dans une carrière d’entraîneur, on ne peut pas refuser. »