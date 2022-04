Courtisé par l’OM, Arturo Vidal semble plutôt prendre la direction du Brésil en fin de saison.

Arturo Vidal est clair. Au cours d’un entretien avec le média TNT Sports, le milieu de terrain chilien a admis qu’une fois son séjour à l’Inter Milan terminé, il aimerait jouer pour Flamengo, au Brésil. Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin prochain, il ne devrait donc pas rejoindre Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille cet été.

« Je rêve de jouer là-bas et je ne peux pas le nier. Si l’entraîneur et le conseil d’administration me veulent, nous en parlerons et je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Mon chapitre européen peut aussi être fermé, je ne sais pas si c’est le bon moment, mais j’ai des objectifs très clairs, je veux tout gagner avec Flamengo, je veux me battre pour la Libertadores, qui est un rêve parce que c’est comme la Ligue des champions en Europe. Si j’y vais, je suis sûr que ce sera pour continuer à me battre et être un joueur important », a lancé l’ancien de la Juve et du Bayern Munich.