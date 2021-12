Alors que le Paris Saint-Germain a récemment officialisé la prolongation de son partenariat avec Coca-Cola, le club vient de passer un nouvel engagement de poids avec l’AjE Group.

Deux marques concurrentes réunies sous la houlette d’un seul et même club est une situation un peu folklorique mais c’est bel et bien ce que vient de signer le Paris Saint-Germain en nouant un partenariat avec l’AjE Group. Nouveau partenaire officiel du PSG, l’AjE Group est une multinationale spécialisé dans la production de boissons, alcoolisées ou non. Comme nous révèle Sportune, elle s’est associé au club de la capitale pour deux de ses produits : Volt et Big Cola, deux des boissons énergisantes les plus vendues au monde. Une collaboration nouée jusqu’en 2024 en tant que sponsors régionaux, ce qui n’empiétera pas sur Coca-Cola, la « boisson officielle » du Paris Saint-Germain.

Aucun montant n’a été divulgué mais Marc Armstrong, patron du sponsoring au PSG, s’est montré ravi de cette nouvelle collaboration : « Nous sommes ravis de nous associer à Volt et Big Cola. Nous partageons avec AJE Group l’ambition de développer notre présence à l’international tout en offrant la meilleure expérience possible à nos fans. Nous sommes impatients de travailler ensemble à la création de contenus exclusifs pour toucher de nouveaux publics.«