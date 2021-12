Cette saison et malgré un superbe spectacle chaque weekend, la Ligue 1 ne cesse d’être entaché par des incidents et des incivilités qui surviennent dans nos stades. Les derniers qui ont eu lieu entre l’OL et l’OM ont été la goutte d’eau qui a fait débordé le vase et les instances gouvernementales ont du s’en mêler avec des mesures strictes. Evenement que commente Jorge Sampaoli.

« Nous devons nous conformer aux règles des gens qui gèrent le football. On doit aussi être proches de Payet, un joueur qui apporte beaucoup de joie à la Ligue 1. S’il est moralement touché, ça me préoccupe personnellement. Je ne peux pas juger ce qui ne peut pas être modifié. Les décisions sont prises par des gens compétents. Normalement, les joueurs et les staffs devraient répondre en commun contre ce type de choses. Aucun joueur, ni entraîneur de Lyon n’est venu voir Payet dans le vestiaire. Nous sommes rivaux mais avant tout des collègues de travail. Nous devrions faire bloc tous ensemble et peut-être à l’avenir modifier les choses avec unité. S’il n’y a pas d’unité, il n’y a pas de solution« , a indiqué Jorge Sampaoli en conférence de presse.