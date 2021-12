Pas de match européen pour les Français ce week-end en raison des restrictions de déplacement en Grande-Bretagne.

Face à la nouvelle vague de Covid-19, l’EPCR a annoncé ce vendredi le report de tous les matchs entre les clubs français et britanniques pour le compte de la deuxième journée de Champions Cup et de Challenge Cup. Au total, 7 clubs Français sont concernés par cette mesure : La Rochelle, Clermont, l’UBB, Toulouse, le Stade Français, Biarritz et Brive.

« Il s’agit d’une conséquence des nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France qui ont été mises en place par le gouvernement français », indique l’instance dans un communiqué. « Le conseil d’administration a reçu des briefings des trois ligues professionnelles contenant des informations de la part des gouvernements respectifs. Cependant, il n’y avait pas suffisamment de garanties que ces matches ne présenteraient pas de risque ». L’EPCR précise qu’il a toujours l’intention de reprogrammer les rencontres de la 2e journée ci-dessous à une date ultérieure.

Les matchs reportés :

Champions Cup

Bath Rugby – Stade Rochelais

Sale Sharks – ASM Clermont Auvergne

Scarlets – Union Bordeaux-Bègles

Stade Toulousain – Wasps

Stade Français Paris – Bristol Bears

Challenge

Worcester Warriors – Biarritz Olympique

London Irish – CA Brive