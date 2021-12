A l’instant, l’Inter Milan vient de publié un communiqué officialisant la fin de l’aventure entre le club lombard et Christian Eriksen. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Une décision attendue suite aux récents problèmes de santé qu’a pu subir l’international danois.

« Le FC Internazionale Milano annonce avoir conclu un accord pour la résiliation consensuelle du contrat de Christian Eriksen. Le Club et toute la famille Nerazzurri embrassent le joueur et lui souhaitent le meilleur pour son avenir.

Même si aujourd’hui les chemins de l’Inter et du Chrétien se séparent, il restera un lien fort et indissoluble. Les meilleurs moments, les buts et les victoires, l’étreinte des fans à l’extérieur de San Siro pour célébrer le Scudetto: tout restera toujours figé dans l’histoire des Nerazzurri« , a annoncé l’Inter Milan dans un communiqué officiel.