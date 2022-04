Le FC Barcelone ne compte pas rester les bras croisés concernant son secteur défensif lors du prochain mercato estival. Si les Catalans ne pourront pas s’attacher les services de César Azpilicueta qui va rester en Angleterre chez les Blues ce Chelsea la saison prochaine. Un échec qui pourrait bien en amener un autre car le dossier Kalidou Koulibaly se complique.

Les dirigeants espagnols ne semblent plus vraiment compter sur les défenseurs centraux français Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Les tricolores sont sur le départ et aujourd’hui le club de Liga cherche de nouveaux profils. Intéressé depuis bon nombre de mois par le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, le FCB se frotte à un mur dans ce dossier et il sera très délicat d’attirer le récent champion d’Afrique en titre avec le Sénégal. D’après les informations de la ‘‘Gazzetta Dello Sport’, le joueur de 30 ans se dirige même vers une prolongation de contrat avant même la fin de la saison, ce qui freinerait automatiquement les clubs intéressés. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il pourrait toucher un salaire bien plus important en cas de nouveau bail avec le club de Serie A. Affaire à suivre…