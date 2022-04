Titulaire avec l’Algérie mardi soir lors de l’énorme déception et l’élimination en barrage retour de la Coupe du monde dans la zone Afrique, Youcef Belaïli est porté disparu depuis quelques jours. Attendu à Brest afin de poursuivre la saison et préparer le match du week-end face au Montpellier HSC, le joueur n’a donné aucun signe depuis quelques jours.

Mais où est passé Youcef Belaïli ? C’est la question qui taraude les supporters du Stade Brestois. Absent du groupe depuis quelques heures et le retour de la sélection, la star des Fennec n’est pas rentrée dans son club et aujourd’hui Michel Der Zakarian confirme l’information en conférence de presse. « Je ne sais pas où il est, a confié le technicien en conférence de presse, ce vendredi. On essaie de le joindre, mais on n’y arrive pas. On n’a pas de réponse. Et la moindre des choses, c’est de donner des nouvelles ». Pas un poisson d’avril donc et une question que les fans se posent. Où est passé leur numéro 24 ?