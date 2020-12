Milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar parle de la bataille à 3 pour le titre de Ligue 1 entre Paris, Lille et Lyon. Il trouve que l’intérêt du championnat est encore plus grand que d’habitude.

« C’est toujours bien d’être en haut du classement. On est concentré sur Nice et on va là-bas pour gagner avant de regarder le match Lille-PSG. Je pense que le suspense donne un peu de saveur à la Ligue 1. Tous les amateurs de la L1 aiment cela. C’est bien pour nous cela nous pousse à rester concentrés », a-t-il poursuivi lors de sa conférence de presse avant la rencontre à Nice samedi soir.