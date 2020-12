Pointé du doigt par la Fédération anglaise de football suite à une story douteuse publié sur Instagram, Edinson Cavani va devoir rendre des compte à la Ligue.

Même si cette nouvelle histoire ne devrait pas arranger les choses et les affaires de l’Uruguayen avec sa nouvelle équipe, son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer monte au créneau pour le défendre. « Je connais Edinson et il n’a jamais fait de mal. C’est son ami. Il est arrivé dans un nouveau pays et a fait une erreur. Il s’est excusé. Nous travaillerons avec la FA et espérons que tout sera OK. » Explique-t-il en conférence de presse avant le match face à Leeds United ce week-end.