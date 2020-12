« Génération étoilée », ou comment en apprendre d’avantage sur les Bleus. À l’occasion de la sortie de son livre le 13 octobre dernier aux éditions Amphora, l’un des journalistes phares de l’émission Téléfoot, nous a fait l’honneur de nous accorder une interview.

L’été. L’euphorie, la joie, la communion, les fans zones, la victoire… Il y a deux ans, l’Équipe de France remportait sa deuxième Coupe du monde, et faisait exulter des millions de Français. Des Français qui attendaient cela depuis plus de 20 ans. Alors quoi de mieux que de replonger une nouvelle tête la première dans cet exploit ?

C’est du moins ce que propose Julien Maynard. À travers les portraits du sélectionneur, Didier Deschamps, des 23 champions du monde, mais aussi des joueurs qui les ont rejoint pour participer à la campagne de qualification pour l’Euro, l’auteur vous propose de plonger dans l’Histoire et le parcours hors-norme de ces personnalités passionnantes dans « Génération étoilée ».

Paru, le 13 octobre, votre livre dresse le portrait de 34 joueurs sélectionnés en équipe de France 2016, quel bilan faites vous de cette expérience ?

C’était une aventure hyper enrichissante. J’en suis forcément très fier et très heureux, c’est un beau livre et un très bel objet. C’était l’aboutissement d’un gros projet. Je me suis énormément documenté, je me suis appuyé sur leurs familles, sur leurs agents. J’ai beaucoup étudié les joueurs et leur style de jeu, c’était très enrichissant. J’ai énormément appris.

Un bouquin multigénérationnel ?

L’un des atouts principaux, c’est justement ça. Les novices comme les personnes qui s’y connaissent un peu plus peuvent vraiment l’apprécier, et surtout le plus important, tout le monde va apprendre des choses en le lisant. J’essaye d’apporter et d’approfondir sur le profil du joueur, mais aussi sur sa personnalité, ses points forts ect. Tout le monde peut prendre du plaisir à le lire.

Il y a t’il un joueur qui vous a particulièrement marqué ?

Il y en a plusieurs pour le coup. Comme ça, je dirais peut-être Kingsley Coman. Son histoire est très touchante je trouve. Je le suis depuis qu’il a 16 ans, j’étais même dans l’avion avec lui quand il a quitté Paris pour la Juventus. Malheureusement, il a été très souvent touché par les blessures (le Bavarois avait même envisagé d’arrêter le football s’il se blessait à nouveau ndlr). Puis finalement, il a gagné la Ligue des champions en marquant le seul but de la rencontre (contre son club formateur qui plus est ndlr).

Mais ce n’est pas tout…

C’est impossible de n’en retenir qu’un. Je pense forcément aussi à Clément Lenglet, titulaire avec le Barça qui a été formé à Nancy par exemple. Et après, j’ai forcément une petite affection particulière pour Kylian Mbappé. Je l’ai connu très jeune, j’ai même tourné sa première télévision, vers 16 ou 17 ans.

La saison a été très particulière…

Elle a été complètement tronquée, c’est sûr. Mais l’Équipe de France a poursuivi sa belle lancé. Les joueurs ont fait une superbe Ligue des Nations, et maintenant, on attend forcément la revanche contre la Belgique (rires). Mais il faut surtout bien préparer l’Euro 2021.

Vous croyez aux chances des bleus pour l’Euro ?

Bien sûr. Ils font parti des favoris. Le groupe grandit, et cette génération est très talentueuse. Il y a des raisons d’espérer un bon résultat. Les cadres sont toujours en place et les plus jeunes auront engrangé encore plus d’expérience que ce soit en club où en sélection.

À votre avis, quels sont les grands gagnants en EDF cette année ?

Comme à chaque fois, quand certains joueurs comme Blaise Matuidi s’éloignent, d’autres peuvent en profiter. Adrien Rabiot par exemple, qui a été excellent pendant le dernier rassemblement, a été très bon. C’est le cas aussi de Marcus Thuram par exemple. Il est jeune, et il n’a pas eu peur, il est allé de l’avant, et c’est très bien.