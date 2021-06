L’Allemagne s’est incliné à domicile,1-0 contre l’Equipe de France. lors du premier match de pour du Groupe F dans cet Euro 2020. Un résultat qui ne reflète pas la physionomie du match selon Kimmich.

Le joueur de Bayern Munich à la défaite amer contre l’Equipe de France lors du premier match de l’Euro 2020. Il estime qu’un match nul aurait été plus juste : « Je dirais que nous n’avons pas été la plus mauvaise équipe. Nous avons dominé et nous prenons un but très malheureux. Des deux côtés, il y a eu relativement peu d’occasions de but. Un point aurait été mérité, a estimé le sociétaire du Bayern Munich devant les médias. Le positif ? C’est qu’on est au niveau d’une top team, d’un favori du tournoi. Nous devons montrer au prochain match que nous sommes aussi des favoris »

Le joueur de 22 ans qui compte déjà 54 sélection sera sur le terrain des samedi soir contre le Portugal où lui et ses coéquipier devront prendre des points pour espérer se qualifier en huitième de finale.