La Hongrie s’est inclinée 3-0 contre le Portugal à domicile lors du premier match de poule du groupe F lors de l’Euro 2020. Une défaite que le sélectionneur, Marco Rossi n’accepte pas.

La Hongrie qui a la 85e minute tenait le point du match nul a craqué en encaissant trois buts dont deux du quintuple ballon d’Or, Cristiano Ronaldo. Une faillite mentale que le sélectionneur Italie de la Hongrie n’explique pas même s’il assume sa part de responsabilités : « Nous sommes très déçus, à six minutes de la fin nous tenions le nul, mais concéder trois buts en dix minutes me déçoit particulièrement. Le premier but vient d’une double déviation, mais après, il faut se reprendre tout de suite ! C’est peut-être de ma faute, j’ai fait des changements qui n’ont pas fonctionné. Je suis déçu par le résultat, pas par la performance. Il y a peut-être trois buts d’écart entre mon équipe et le Portugal, mais pas sur le match de ce soir. »

La Hongrie se focalise désormais sur son prochain match contre la France, samedi prochain à 15h. Un match où ils devront prendre des points si les Hongrois veulent disputer la phase à élimination directe de ce championnat d’Europe.