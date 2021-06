Alors que les dossiers Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé semble beaucoup trop onéreux, Florentino Perez souhaite s’orienter vers un autre attaquant. Ce 9 surprise vient de l’Inter Milan. Il s’agit de Lautaro Martinez.

Le Real Madrid a réglé le problème du coach en enrôlant l’expérimenté Carlo Ancelotti et veut désormais se lancer sur d’autres priorités et notamment l’attaque madrilène. Luka Jovic n’a pas du tout convaincu et devrait définitivement quitter la Maison Blanche lors du prochain mercato. Eden Hazard est en difficulté et le Real Madrid pense à une nouvelle possibilité en associant un nouvel attaquant de pointe à Karim Benzema.

Dans cette optique, Florentino Perez envisagerait l’option Lautaro Martinez. Une information confirmée par Diariogol. L’Argentin devancerait Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, jugés comme des dossiers trop compliqués à gérer dans l’immédiat. Conscient des difficultés économiques de l’Inter Milan, le Real Madrid souhaiterait en profité pour négocier son prix à la baisse. Estimé à 80 millions d’euros, le complice de Romelu Lukaku a inscrit 17 buts et délivrés 10 passes décisives en 38 rencontres de championnat. Malgré l’intérêt du Real Madrid, l’Atlético serait en pole pour recruter le buteur des Nerazzurri.