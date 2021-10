Ce dimanche, l’OGC Nice a été battu 1-0 par le promu troyen dans un match de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par l’entrée en jeu d’Adil Rami venu remplacer Oualid El Hajjam sortir sur blessure à la 27e minute.

Après la belle victoire de l’ESTAC, le défenseur central en a profité pour régler ses comptes et il n’a pas la langue dans sa poche. « C’était compliqué. Je suis arrivé d’un long périple pendant 2 ans où c’était compliqué pour moi dans tous les pays du monde. Ma plus grosse blessure, c’était dans la tête, pour reprendre le foot, retrouver des sensations et de la confiance, » a d’abord rappelé le champion du monde 2018 au micro de « Prime Vidéo. »

Avant de poursuivre : « J’avais une certaine pression, parce que je sais que je suis attendu, je sais qu’on ne me fait pas de cadeau. (…) Comme je l’ai dit, on aurait dit un gamin de 20 ans. Moi, j’aime le football plus que tout le monde. On a essayé de me noyer, mais, pour les crétins, c’est très compliqué de noyer un poisson. Donc je suis content d’être là aujourd’hui et de faire partie de cette victoire, je suis heureux. »