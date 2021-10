Derrière Marquinhos et Presnel Kimpembe, le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer dispose d’un statut de remplaçant.

L’Allemand bénéficie d’un temps de jeu correct sur ce début de saison et se sent en confiance sous les ordres de l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino. « Je me sens très bien physiquement et mentalement. On a beaucoup de matchs à jouer au cours d’une saison. Il faut être professionnel, faire attention à la récupération, la nutrition, le sommeil et bien s’entraîner. On a besoin de tout l’effectif, tout le monde doit être prêt à jouer si le coach veut faire des rotations dans le groupe », a analysé l’ancien joueur de Schalke 04 pour PSG TV.