Aujourd’hui attaquant du MHSC, Valère Germain s’est lâché contre l’arbitrage après la belle victoire de son équipe hier soir 1-0 face au RC Lens.

« On a affaire à des cowboys. On a l’impression qu’on ne peut pas leur parler. On essaye de leur parler gentiment, mais ils nous tournent le dos. Ils sont arrogants. Il faut que l’on soit moins agressifs, mais eux doivent faire quelque chose. On a à faire à des robots. On a l’impression qu’on ne peut pas leur parler. On demande juste de simples explications de temps en temps. C’est impossible. Il faut qu’ils se remettent en cause car cela peut dégénérer de leur faute. » Explique l’ancien marseillais qui fait sans doute référence au carton rouge récolté par son partenaire Jordan Ferri en fin de rencontre. L’arbitre de la rencontre était Monsieur Florian Batta.