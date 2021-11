Ce samedi 20 novembre, Rennes affrontera Brest pour le prochain tour de la Coupe de France de football féminin. Lors de cette compétition, les joueuses reçoivent un maillot de la Fédération mais pas de short ni de chaussettes au contraire des footballeurs.

Le 8 mars dernier, en référence à la Journée des droits des femmes, les Rennaises avaient joué en culotte afin de dénoncer les inégalités d’équipement entre les hommes et les femmes. Une action mise en place pour attirer l’attention de la Fédération Française de Football qui avait réagi en disant qu’elle étudierait la question. Une étude très rapide puisqu’aujourd’hui rien n’a changé et les équipes participantes réfléchissent à une nouvelle action de plus grande ampleur. Si l’arbitre donne son accord, les Rennaises et les Brestoises rentreront sur le terrain en culotte lors de leur opposition en Coupe de France ce samedi 20 novembre, 18h.