Les phases de poules des éliminatoires de la zone Europe pour la coupe du monde Qatar 2022 ont pris fin. Dernière chance à présent pour les repêchés, les dix-deuxième du groupe de la phase éliminatoire ainsi que les deux meilleurs vainqueurs de poule de la Ligue des nations. De nouvelles réformes que l’instance décisionnelle du football européen a opérées. Découvrez dans cet article la nouvelle configuration des barrages de coupe du monde en zone européenne ainsi que les équipes en lice pour arracher ces derniers sésames pour Qatar 22.

Barrage pour Qatar 2022 en Zone européenne : quelles sont les nations concernées ?

Les barrages européens pour la coupe du monde ne seront plus comme ils étaient. C’est ce qu’a décidé l’UEFA. Pour décrocher les trois places qui restent au team européen pour Qatar 2022, douze équipes devront encore disputer un mini-tournoi. Les nations qui doivent passer par la case barrage sont :

l’Italie ;

le Portugal ;

la Suède ;

le Pays de Galles ;

la République Tchèque ;

l’Ecosse ;

la Pologne ;

l’Autriche ;

la Russie ;

la Macédoine du Nord ;

la Finlande ;

la Turquie.

Ces équipes seront reparties en trois volets au cours d’un tirage qui aura lieu le 26 novembre prochain à Zurich.

Comment vont se dérouler les barrages ?

Le déroulement de ces barrages n’est plus comme ils se jouaient avant. En effet, les six équipes les plus performantes lors des phases de groupe seront placées comme têtes de séries. Elles auront le privilège de recevoir chacune leurs adversaires les 24 et 25 mars 2022 pour une confrontation directe. Les vainqueurs de ces différents matchs s’affronteront en finale les 28 et 29 mars après tirage au sort. Trois équipes sortiront alors vainqueurs, validant ainsi leurs billets de participation au mondial 2022.

Visiblement, la route pour le Qatar est encore longue pour ces barragistes. Elles devront encore fournir plus d’effort pour espérer arracher l’un des trois sésames en jeu.

Que vous réservent ces différentes confrontations de mars 2022 ?

Le football ne cessera jamais d’épater. C’est un sport qui fait rêver. C’est également le jeu où rien n’est impossible. Qui aurait imaginé que le Portugal de Cristiano Ronaldo serait tenu en échec à domicile ? Ou l’Italie de Gianluigi Donnarumma disputera les barrages pour espérer décrocher sa qualification au mondial ?

La coupe du monde Qatar 2022 n’a pas encore fini de surprendre. Cette nouvelle édition de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques sera-t-elle jouée sans les équipes comme l’Italie, le Portugal, la Pologne ou encore l’Autriche ?