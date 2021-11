Pisté par l’Olympique Lyonnais de Peter Bosz cet été, André Onana semble désormais se diriger vers l’Inter Milan. En fin de contrat en juin prochain, le Camerounais l’avoue, il a vécu des vacances estivales particulièrement mouvementées.

Ce n’est un secret pour personne, Andre Onana a été courtisé par l’Olympique Lyonnais durant tout l’été mais un autre club s’est immiscer dans ses négociations, l’OGC Nice : « J’aurais pu aller à Lyon. J’ai eu de nombreuses discussions avec Peter Bosz et, pour moi, c’est un honneur qu’une telle équipe ait voulu m’engager. Malheureusement, nous n’avons finalement pas pu trouver un accord. Idem pour l’OGC Nice. […] Il y a 15 clubs qui me veulent libre à l’été 2022. Les rumeurs selon lesquelles j’ai déjà un accord avec une autre formation ne sont pas vraies. Il se dit ouvert à toute éventualité pour son futur. Tout est possible. Laissez l’Ajax et mon agent discuter et voir ce qu’il en ressort« , a-t-il déclaré pour De Telegraaf.