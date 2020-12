Auteur d’une sortie complètement folle sur Patrick Battiston lors de la demi-finale de Coupe du monde 1982 remportée face aux Bleus (3-3, 5-4 tab), l’ancien portier allemand, Harald Schumacher, confirme qu’il a souffert de cette réputation.

« J’adorais les un contre un. Je n’avais pas peur. La douleur, c’est dans la tête. Pour me prouver que la douleur était imaginaire, je disais à ma femme : ‘Éteins ta cigarette ici, sur mon bras’. Ce dernier a même été comparé à un Nazi dans son pays. Il y a eu quelques gros titres assez violents. Schumacher est fait du même bois que les gardiens de Dachau et Auschwitz. On devrait se poser des questions là-dessus. On a essayé de kidnapper mes enfants. L’école a appelé. Il y avait un type devant l’école qui disait que j’étais mort et il voulait partir avec mes enfants », a lâché « le Boucher de Séville » sur RMC Sport.