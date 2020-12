Déclaré positif à la Covid-19, Lewis Hamilton est forfait pour le prochain Grand Prix de formule 1 dimanche prochain à Sakhir. Il donne de ses nouvelles.

Le champion du monde est forfait. Testé positif au coronavirus, Lewis Hamilton ne pourra pas prendre part au prochain GP qui se dispute dimanche à Sakhir au Moyen Orient. Ce mardi, sur les réseaux sociaux, il a donné de nouvelles sur son état de santé.

« Salut, les gars. Je suis dévasté de ne pas pouvoir courir ce week-end. Depuis que nous avons commencé la saison en juin, mon équipe et moi avons pris toutes les précautions possibles et suivi le règlement partout où nous sommes allés afin de rester en sécurité. Malheureusement. Même si j’ai obtenu trois résultats négatifs la semaine dernière. Je me suis réveillé hier matin avec de légers symptômes et j’ai demandé un autre test, et lui, est revenu positif. Je me suis immédiatement isolé pendant dix jours. »

« Je suis dégoûté de ne pas pouvoir participer à la course ce week-end, mais ma priorité est de suivre les protocoles et les conseils pour protéger les autres. J’ai vraiment de la chance de ne ressentir que de légers symptômes et je ferai de mon mieux pour rester en forme et en bonne santé. Prenez soin de vous, on n’est jamais trop prudent. C’est des moments effrayants pour tout le monde, et on doit faire attention aux autres. Restez positif. »