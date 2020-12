Eblouissant avec son ancienne tunique jaune de Dortmund et auteur d’un gros début de saison avec ses nouvelles couleurs de l’Inter Milan, Achraf Hakimi connaît un coup d’arrêt et commence à décevoir. Le coach Antonio Conte n’a pas hésité à titiller son latéral en conférence de presse dans l’optique de le booster pour la suite de la saison.

Après une rentrée réussie en Serie A avec un but et deux passes décisives, Achraf Hakimi a perdu de sa superbe. Moins en vue actuellement, l’international marocain a perdu sa place de titulaire indiscutable et il est contraint de partager son poste de latéral droit avec Matteo Darmian.

Et comme si ce n’était pas assez, Hakimi a reçu un joli coup de pression de la part de son coach Antonio Conte en conférence de presse. « Hakimi a un gros potentiel, mais il doit comprendre qu’il doit travailler plus, surtout en ce qui concerne la phase défensive. En Italie, ce n’est pas comme en Allemagne et en Angleterre. Les adversaires pressent plus haut. Il doit s’adapter »

L’ancien joueur de Dortmund sait maintenant à quoi s’en tenir pour le reste de la saison.