Milieu de terrain des Wolves de Wolverhampton Ruben Neves réalise une très belle saison en Premier League. L’international portugais est d’ailleurs considéré comme le joueur avec la plus grande valeur marchande de l’effectif selon son entraîneur Bruno Lage.

Dans un entretien accordé au ‘Sun’, le coach des Wolves s’est montré très clair concernant l’avenir de Ruben Neves et il est cash avec son joueur en envoyant un message aux futurs clubs intéressés. « Si on a un joueur de haut niveau, à un poste spécifique où il peut défendre et attaquer, et qu’on peut ajouter à cela le fait qu’il est un professionnel de haut niveau et un grand homme, les grandes équipes viennent avec 100 millions de livres sterling (120 millions d’euros) pour acheter ce genre d’éléments. » A-t-il affirmé. Neves voit son contrat expirer en juin 2024.