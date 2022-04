Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est revenu sur le match et la victoire 2 buts à 1 de son équipe face au PAOK Salonique.

Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de saison, il attend avec impatience le match retour jeudi prochain face au PAOK Salonique et il assure que l’OM donnera tout pour se qualifier en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. « C’est la sixième victoire d’affilée, on a confiance en nous. On est sur une très bonne dynamique. Il y a un peu de déception sur le fait de concéder un but, mais on va retenir la victoire. On fera tout pour gagner au retour. » A précisé l’ancien joueur du FC Lorient.