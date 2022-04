Luis Suarez, ancien joueur du FC Barcelone entre 1954 et 1961, n’a pas apprécié l’attitude des joueurs lors du match nul, 1-1, sur la pelouse de Francfort lors des quarts de finale aller de la Ligue Europa.

Luis Suarez est en colère. Le ballon d’Or 1960, véritable légende du FC Barcelone, était particulièrement en colère après le nul barça, 1-1, sur la pelouse de Eintracht Francfort en quart de finale aller de la Ligue Europa. Dans les colonnes de AS, il a pointé du doit l’attitude des hommes de Xavi: « Heureusement que Francfort est une équipe moyenne car ils auraient pu nous en mettre trois ou quatre. Le Barça a fait un match inexplicable et rien n’a fonctionné. Je ne vois personne réagir lors de ce match triste. En plus de ne pas courir, cela ne joue pas et c’est très grave. Il me semble que les jeunes du Barça ne prennent pas les commandes. Ils doivent prendre plus d’initiatives. »

Le Barça, qui se déplacera sur la pelouse de Levante, dimanche à 21h, pour le compte de la 31e journée de Liga, devra s’imposer jeudi prochain lors du match retour pour espérer se qualifier pour le dernier carré de la compétition.