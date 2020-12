Le breakdance fera ses premiers pas dans l’arène olympique aux Jeux de Paris en 2024, tandis qu’escalade, skateboard et surf seront reconduits après leurs débuts l’été prochain aux JO de Tokyo, a annoncé lundi soir le président du CIO Thomas Bach.

La commission exécutive du CIO a fixé le programme définitif de Paris-2024, qui mêle ces quatre disciplines « additionnelles » aux 28 sports traditionnels, avec trois principes par rapport aux Jeux japonais: le nombre total d’athlètes diminue de 600, à 10.500, les podiums passent de 339 à 329, et la parité exacte entre participants et participantes est atteinte pour la première fois de l’histoire des JO. Préféré au karaté présent à Tokyo ou au billard, le breakdance (plutôt appelé « breaking » par la communauté) est emblématique de la volonté du Comité international olympique de moderniser sa grande fête du sport et rajeunir son audience.

Avec l’escalade, le surf et le skateboard, il s’agit de mettre en lumière « des disciplines inclusives, captivantes et qui peuvent être pratiquées hors des enceintes sportives traditionnelles », a expliqué Thomas Bach. Pour faire de la place aux nouveaux venus, le CIO a dû tailler dans les épreuves des 28 disciplines permanentes des Jeux d’été, parvenant même à réduire le nombre global d’athlètes engagés. Le nombre d’épreuves mixtes va passer de 18 à Tokyo à 22 à Paris, grâce notamment à la voile, et athlétisme, boxe et cyclisme atteindront pour la première fois la parité.