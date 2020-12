Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a donné son avis sur le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Il y a quelques instants, le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022 a eu lieu, donnant les adversaires suivants à l’équipe de France : l’Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan. Un groupe abordable pour les Bleus, même si le sélectionneur Didier Deschamps se méfie de l’excès de confiance. « On connaît très bien l’Ukraine et la Finlande. L’équipe de France n’a jamais joué le Kazakhstan. Il faudra attendre demain soir pour voir le calendrier pour les déplacements avec des restrictions climatiques. Ce sera important à surveiller. En étant tête de série, la France est favorite, mais il faudra faire le nécessaire sur le terrain. »

L’entraîneur français confirme également qu’il y aura donc trois matches de qualifications en mars, trois en septembre, et deux autres en novembre. « On est tête de série. Dans un groupe à cinq, je ne suis pas persuadé que ce soit un avantage. Le risque, c’est toujours de se considérer plus forte que les autres. Il ne faudrait pas faire l’erreur de négliger nos adversaires, que parce qu’on est plus fort sur le papier, le terrain nous donnera forcément raison. Faire en sorte d’avoir la même détermination, quel que soit l’adversaire. »