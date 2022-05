Le coureur italien Vincenzo Nibali (Astana), 37 ans, a annoncé mercredi, après la cinquième étape du Giro, qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison.

Le coureur sicilien a fait cette annonce en même temps que l’arrivée de la cinquième étape à Messine, sa ville natale, où il a reçu l’affection de ses compatriotes. « Cela fait un moment que j’attends cette étape. C’est ici, à Messine, que j’ai commencé à faire du vélo et à m’entraîner, alors je voulais confirmer que c’est mon dernier Giro et ma dernière saison », a déclaré Nibali à la RAI, les larmes aux yeux, à l’issue de l’étape. Nibali est l’un des coureurs les plus expérimentés du peloton international. Dans son palmarès, il compte deux Tours d’Italie (2013 et 2016), un Tour de France (2014) et une Vuelta a España (2010), ainsi que des victoires dans des classiques comme Milan-San Remo (2018), le Giro di Lombardia (2015 et 2017) ou Tirreno-Adriatico (2012 et 2013). Au total, le cycliste italien compte onze participations au Giro, neuf au Tour de France, six à la Vuelta a España et quatre Jeux olympiques.