Aujourd’hui au Qatar dans le club d’Al Rayyan SC, James Rodriguez ne devrait pas rester encore très longtemps. Ancienne star du Real Madrid ou encore de l’AS Monaco, il souhaite faire son grand retour en Europe et dès le mercato estival.

Joueur d’Al Rayyan au Qatar, l’international colombien qui a pris part à 14 matchs pour 5 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison ne souhaite plus rester au Moyen-Orient cet été et il est ouvert pour un retour sur le vieux continent. « Europe ? Dans quelques jours le marché ouvre, on verra… Et là où ils me veulent, je vais. Revenir à l’élite est une possibilité. On verra qui veut ce « gaucher« , déclarait-il sur Twitch. Passé par Everton ou encore l’AS Monaco par le passé, James peut encore rendre pas mal de services à de nombreux clubs et il est seulement âgé de 30 ans. Affaire à suivre…