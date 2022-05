Presnel Kimpembe se poserait des questions sur son avenir au PSG, et pourrait quitter le club de la capitale vers un point de chute à Chelsea.

La presse britannique rapporte que le club de Premier League a listé Presnel Kimpembe, le défenseur central du Paris Saint-Germain. Le joueur de 26 ans a connait évidemment l’actuel manager de Chelsea, Thomas Tuchel, et a joué aux côtés de Thiago Silva. Le fait qu’il ait joué avec le défenseur brésilien le place en tête des autres cibles que Chelsea pourrait convoiter cet été. D’autant que le PSG a besoin de remanier son effectif, et un changement dans la défense pourrait être nécessaire après la débâcle et les mésaventures qui l’ont accablé cette saison.

Presnel Kimpembe, sous contrat jusqu’en 2024, est estimé à une valeur marchande de 40 millions d’euros. Et d’après les informations de RMC Sport, le défenseur français pourrait envisager de quitter le club de la capitale cet été. Kimpembe verrait d’un mauvais oeil la venue de Sergio Ramos l’été dernier et verrait sa place de titulaire remise en questions pour la saison prochaine. Cependant, avant que Chelsea puisse poursuivre un joueur, ils ne peuvent pas préparer de manière adéquate le mercato estival tant que les nouveaux propriétaires du club ne prennent la relève de Roman Abramovich.