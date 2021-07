Le coureur allemand a fait grosse sensation ce jeudi pour sa première victoire d’étape au Tour de France.

Nils Politt (Bora-Hansgrohe) s’est offert ce jeudi en solitaire la 12e étape du Tour de France, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. L’Allemand de 27 ans signe son premier succès sur le Tour devant l’Espagnol Imanol Erviti (Movistar) et l’Australien Harry Sweeny (Lotto-Soudal). Longtemps à la poursuite du leader le Français Julian Alaphilippe (9e) termine avec un peu plus de 2 minutes de retard.

Derrière, le peloton, emmené par la formation UAE du maillot jaune Tadej Pogacar, s’est désintéressé de la victoire d’étape laissant jusqu’à quinze minutes d’avance au groupe de tête.