Le Top 14 reprendra ses droits avec une réédition de la finale 2021 opposant La Rochelle au champion en titre Toulouse dès la première journée lors du week-end des 4-5 septembre, selon le calendrier dévoilé jeudi par la Ligue nationale de rugby (LNR).

Outre ce duel au sommet, un derby francilien entre le Stade français et le Racing 92 est programmé dès le coup d’envoi de la saison. Les deux équipes s’étaient affrontées lors des barrages de phase finale le 11 juin. Le Racing 92 s’était imposé (38-21) avant d’être battu en demi-finale par La Rochelle (19-6). Les promus, Perpignan et Biarritz, lanceront leur saison respectivement à Brive et contre Bordeaux-Bègles. Puis ils s’affronteront dès la 2e journée, à Perpignan.

La phase régulière se terminera lors du week-end des 4-5 juin. Les demi-finales auront lieu à Nice le week-end du 18-19 juin. La finale est elle programmée le 25 juin. Tradition oblige, deux journées sont programmées au moment des fêtes de fin d’année, le 26 décembre et lors du week-end du 1er et du 2 janvier. Pour Noël, Toulouse – Stade Français sera la principale affiche. Après le Nouvel An, Clermont recevra Toulouse. A noter que trois journées de championnat sont calées lors de week-ends où le XV de France joue également: la 10e les 6-7 novembre (test-match France – Argentine), ainsi que les 17e et 19e, respectivement les 5-6 et 26-27 février (France-Italie puis Ecosse-France pendant le Tournoi des six nations).

Pour chaque journée, six matches seront disputés le samedi et le septième le dimanche. Le diffuseur Canal+ a convenu avec le comité directeur de la LNR de programmer non plus une mais deux affiches en prime-time le week-end, le samedi et le dimanche à 21h00. Le 11 juin, Canal+ avait annoncé qu’il cesserait de diffuser la Ligue 1 de football la saison prochaine, pour protester contre la décision de la LFP de retenir l’offre d’Amazon.